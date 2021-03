Justice League: perché Zack Snyder ha deciso di far tornare il Joker di Jared Leto

A due giorni dall'uscita della Zack Snyder's Justice League, il regista Zack Snyder ha ripercorso il viaggio che lo ha portato a realizzare la sua versione della storia svelando la ragione del ritorno del personaggio del Joker versione Jared Leto.

Zack Snyder's Justice League: una scena

Una delle principali sorprese riservate finora da Zack Snyder's Justice League è stata il ritorno del Joker di Jared Leto, che aveva fatto la sua comparsa nel 20216 in Suicide Squad, ma dopo le critiche rivolte al film in pochi pensavano di rivedere il personaggio di Leto. Ci ha pensato Zack Snyder a convincere l'attore a tornare sui suoi passi spiegando le ragioni del reinserimento del personaggio del Joker in un'intervista al New York Times:

"L'ho messo nella storia perché questo sarà l'ultimo film che faccio per il DCU e avere questo intero universo cinematografico senza un incontro tra Batman e il Joker mi sembrava strano. Jared Leto e io abbiamo avuto un sacco di conversazioni al riguardo. Ho menzionato la cosa a Ben Affleck dicendogli, 'Ben, facciamolo a casa mia. Potrei girarlo nel cortile. Non dirlo allo studio e non vi pagherò. Girerò tutto da solo'."

Zack Snyder's Justice League: su Rotten Tomatoes il film è accolto in modo positivo

Tra le altre aggiunge nella versione di Justice League di Snyder ci saranno un flashback esteso su Cyborg, il villain Darkseid e l'introduzione ufficiale della vera forma di Martian Manhunter nel DCEU.

Zack Snyder's Justice League sarà disponibiledal 18 marzo in esclusiva su Sky Cinema in Italia.