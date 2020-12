Justice League, Zack Snyder: "Il film potrebbe essere censurato per violenza e volgarità"

Zack Snyder è convinto che dopo il suo intervento la nuova versione di Justice League in uscita nel 2021 è cambiata talmente tanto che riceverà il visto censura R per violenza e volgarità.

Justice League: Zack Snyder sul set del film

Secondo quanto anticipato, Zack Snyder's Justice League durerà quattro ore e sarà piuttosto sconvolgente. Come promette Snyder, che in un'intervista a EW lo definisce "folle e talmente epico. Probabilmente verrà censurato col visto R, questa è una cosa che penso accadrà, avrà una versione R-rated. Non abbiamo ancora saputo niente dalla MPAA, ma me lo sento."

Ma come è possibile che un film PG-13 come Justice League di Joss Whedon finisca per avere un rating R dopo l'intervento di Snyder? Per il regista l'uso del termine Fuck da parte del Batman di Ben Affleck in una scena, il linguaggio di Cyborg e la violenza del villain Steppenwolf, che "divide le persone a metà" causeranno la stretta dell'MPAA.

Justice League, Zack Snyder: "Il design originale di Steppenwolf scartato perché troppo spaventoso"

Nel corso dell'intervista, Zack Snyder ha affrontato anche la questione delle critiche rivolte a Warner Bros, per la scelta di far uscire i titoli di maggior peso in streaming e al cinema lo stesso giorno negli USA, e lui ne ha approfittato spiegando che nel suo caso lo studio starebbe progettando anche un'uscita di Justice League al cinema in contemporanea con la release su HBO Max:

"Credo che sia stata una mossa piuttosto audace e forse le implicazioni non sono state valutate con attenzione. Credo che ci siano un sacco di persone andate nel panico con l'emergenza sanitaria. Spero che, alla fine, questa mossa si riveli un tentativo di sfuggire alla crisi provocata dall'emergenza e non una scelta finalizzata a distruggere l'esperienza cinematografica. Mi pareva che ci stessimo avvicinando alla finestra ideale del cinema in cui avevi ancora materiali del marketing in circolazione e non ti eri dimenticato del film quando usciva in DVD o in streaming. Pensavo stessimo iniziando ad affinare quel punto debole, ma questa situazione complica parecchio le cose."