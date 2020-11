Justice League, Zack Snyder annuncia una "notizia bomba" per il 17 novembre

Zack Snyder anticipa l'arrivo di una "notizia bomba" sulla sua versione della Justice League, in uscita nel 2021 su HBO Max, per il 17 novembre.

Dal set delle riprese aggiuntive di Zack Snyder's Justice League, il regista Zack Snyder avrebbe anticipato l'arrivo di una notizia bomba attesa per il 17 novembre con una foto backstage.

La foto pubblicata dal direttore della fotografia Fabian Wagner ritrae Zack Snyder con in mano una bomba gigante. Ecco il testo del post:

"Supereccitato (sic) di vedere quale bomba Zack Sgancerà il 17 novembre."

Come i fan del DCEU ben ricordano, il 17 novembre 2017 è la data di uscita ufficiale di Justice League. Cosa ha in serbo Zack Snyder per festeggiare quello che, dopo la sua uscita di scena, si è trasformato in un sonoro flop?

Zack Snyder's Justice League approderà su HBO Max nel 2021 in un aversione lunga circa 4 ore. Se il film avrà successo, Zack Snyder ha rivelato di avere già pronta una storia sul villain Darkseid per il sequel di Justice Leagu.