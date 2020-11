Justice League, Zack Snyder: "Ho una storia su Darkseid già pronta per il sequel"

Mentre si prepara a mostrare al grande pubblico il suo Zack Snyder's Justice League, il regista Zack Snyder confessa di avere già delle idee per Justice League 2.

Batman v Superman: Zack Snyder e Henry Cavill durante le riprese

Zack Snyder è inarrestabile e dopo il lungo stop sembra aver ripreso tutto il suo vigore creativo. Di recente il regista è tornato sul set per i reshoot della sua versione di Justice League che finalmente sta per vedere la luce, ma non finisce qui. Dopo una lunga insistenza da parte dei fan che hanno letteralmente tartassato Warner Bros per diffondere lo Snyder Cut di Justice League, il suo creatore starebbe ora pensando a un sequel.

Quando, dopo l'uscita di scena di Snyder, Justice League è finito nelle mani di Joss Whedon, molte linee narrative e diversi personaggi sono stati eliminati. Il film ha compresso l'universo narrativo di Snyder che ora torna a recuperare il materiale eliminato per una versione di Zack Snyder's Justice League che dovrebbe durare intorno alle 4 ore.

Uno dei personaggi eliminati da Whedon che hanno fatto più scalpore tra i fan è Darkseid. Dopo essere stato introdotto in Batman v Superman: Dawn of Justice, in molti credevano che sarebbe stato il villain principale di Justice League, ma Whedon lo ha sostituito con Steppenwolf. Adesso Darkseid sta per fare il suo rientro alla grande grazie a Zack Snyder e il regista anticipa potenziali piani futuri per il personaggio dopo l'uscita della Zack Snyder's Justice League, in arrivo su HBO Max nel 2021.

Jared Leto sarà Joker nella Justice League di Zack Snyder

Justice League: Zack Snyder sul set del film

Nel corso di una live stream di League of Mayhem per The Nerd Queens, Zack Snyder ha rivelato di avere in mente una storia per Darkseid che espanderà lo Snyder Cut. Dopo che nel corso di un Comic-Con è stato chiesto a Ray Porter se sarebbe tornato nel ruolo di Darkseid, Snyder lo avrebbe contattato per sondare il terreno. Ecco le sue parole:

"Ho parlato con Ray Porter di come avrebbe dovuto rispondere alle domande sul suo personaggio. Abbiamo riflettuto su cosa cosa succede quando Darkseid viene sulla Terra, sulla sua idea del personaggio e su cosa sapeva. La verità è che ho avuto un'idea e ho scritto un concept completo - so cosa succede quando Darkseid... sì. So cosa succede. Speculare su cosa accadrà sarebbe eccitante, penso che sia una bella cosa".

Darkseid potrebbe dunque diventare il principale antagonista in un ipotetico Justice League 2, e a quanto pare Zack Snyder avrebbe già l'idea per il sequel pronta e scritta. Zack Snyder's Justice League potrebbe dunque rappresentare l'inizio di un nuovo arco narrativo, se i futuri progetti di Snyder troveranno sponda presso Warner Bros,