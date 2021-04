Justice League arriva in 4K nella versione di Joss Whedon e i fan criticano la Warner

Warner Bros ha annunciato l'arrivo in formato 4K di Justice League nella versione diretta da Joss Whedon, suscitando l'indignazione di molti fan.

L'annuncio che Justice League nella versione di Joss Whedon arriverà in versione 4K non è stato accolto nel migliore dei modi dai fan e online le reazioni di chi ama i fumetti della DC non sono state delle più positive.

La nuova ondata di commenti negativi nei confronti dello studio è stata suscitata dalla condivisione online dell'annuncio su YouTube.

Fin dall'uscita nelle sale di Justice League nella versione completata da Joss Whedon, i fan di Zack Snyder avevano inondato di critiche la Warner Bros a causa dei tanti cambiamenti compiuti sulla storia e per alcune discusse sequenze che avevano degli effetti speciali approssimativi. La situazione aveva portato alla nascita del movimento Release the Snyder Cut che è poi riuscito a ottenere la distribuzione su HBO Max del progetto tratto dai fumetti nella versione originale ideata dal filmmaker.

L'annuncio dell'edizione in 4K del montaggio precedente ha quindi scatenato i commenti online sostenendo che lo studio abbia sbagliato totalmente la propria strategia e inondando il video su YouTube di voti negativi.

Ecco alcuni dei commenti apparsi sui social: