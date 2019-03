Zack Snyder: "Justice League? Vi svelo i piani originari del film!"

Justice League è stato uno dei progetti più dibattuti dai fan della DC, sia prima sia dopo l'uscita nelle sale. Ma il regista Zack Snyder come avrebbe voluto portarlo sul grande schermo? Oggi, finalmente, ci ha svelato i piani originari!

Molti fan ancora si stanno chiedendo cos'è successo al progetto di Justice League prima di arrivare poi nelle sale, e soprattutto quale sarà il futuro dei film della DC. Dopo il poco successo di Batman v Superman: Dawn of Justice, la Warner Bros ha messo mano al film corale provocando la rottura con Zack Snyder. Durante un Q&A con gli appassionati, il regista ha raccontato tutti i vari cambi attraverso cui la pellicola è dovuta andare incontro:

"Bella domanda. L'originale Justice League scritto da me e Chris Terrio non è quello che è stato girato. L'idea vera e propria, quella spaventosa, non è mai stata realizzata perché lo studio ci ha detto 'è una follia'. La storia è un po' lunga, la verità è che la sequenza dell'incubo di Batman in Batman V. Superman era una mia idea sin dall'inizio e sarebbe stata spiegata più avanti, in un eventuale futuro in cui Darkseid ha conquistato la Terra e Superman ha perso dall'Equazione Anti-Vita. Alcuni membri della Justice League sarebbero sopravvissuti e stavano lavorando a una nuova equazione per mandare Flash indietro nel tempo a parlare con Bruce Wayne."

Zack Snyder si è riferito anche a un momento in Batman v Superman in cui Flash dice a Batman che "Lois è la chiave", ma questo non viene mai recuperato nel Justice League visto nelle sale.

La sinossi ufficiale del film arrivato nelle sale anticipa: animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

