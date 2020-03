In occasione di un contest su Justice League, Zack Snyder ha messo in palio un ciak che è anche un lasciapassare per delle possibili riprese aggiuntive.

La Snyder's Cut di Justice League targata Zack Snyder continua ad ammantarsi di mistero. Il regista ha infatti dato come premio finale di un contest per la realizzazione di un poster fan-made del cinecomic la partecipazione a delle riprese aggiuntive del film.

Il concorso era stato bandito un mese fa con oltre 1200 iscritti. I quattro finalisti sono stati resi noti da Zack Snyder insieme la premio: un ciak ufficiale utilizzato sul set di Justice League che però ha sul retro un messaggio scritto proprio dal regista. "Si prega di porgere al portatore di questo ciak il diritto a superare tutti i protocolli di sicurezza, di ricevere l'autorizzazione a partecipare alla realizzazione questa scena cinematografica e a sincronizzare il marcatore sul set per qualsiasi ripresa aggiuntiva del film noto come Justice League di Zack Snyder, nell'improbabile e puramente speculativa ipotesi che tale ripresa aggiuntiva sia necessaria". Nella parte anteriore del ciak c'è la descrizione della scena: "Qualcosa di bello con Batman, Superman, (Lois) o Martian Manhunter".

Sappiamo infatti che nella versione iniziale, avremmo dovuto assistere al debutto di Martian Manhunter ma Snyder non fece in tempo a girare nessuna sequenza e quando il film passò nelle mani di Josh Whedon, il personaggio fu definitivamente eliminato. L'altro aspetto interessante, intuibile dalla foto, è che Snyder si aspetta che Ben Affleck, Henry Cavill e Amy Adams partecipino ad ulteriori riprese ed è curioso notare come di recente proprio Ben Affleck abbia dato la sua disponibilità più totale a fare in modo che la Snyder's cut veda finalmente la luce. Perché è chiaro: il film esiste, dura più di quattro ore, pare sia molto più completo di quanto dicano i detrattori e pare abbia giusto bisogno di alcuni ritocchi e un paio di scene da realizzare. Nel caso tutto ciò avvenisse, il premio per il fortunato vincitore è in pratica una specie di pass speciale.