Justice League: Gal Gadot nei panni di Batman in una nuova foto dietro le quinte

Gal Gadot, che interpreta Wonder Woman in Justice League, ha rubato il costume di Batman dietro le quinte e uno scatto di quel momento sta diventando virale sui social.

Anche se ci vorrà un po' di tempo prima di rivedere Gal Gadot riprendere il suo ruolo in Wonder Woman 1984, per via dell'ennesimo slittamento della sata di uscita, questa nuova foto esilarante dal set della Justice League , recentemente emersa online su Reddit, permette ai fan di rivederla nel ruolo ma con la maschera di Batman, rubata al collega Ben Affleck durante le riprese.

L'attrice sembra molto contenta di indossare la fantomatica maschera di Batman e d'altronde lo sono tutti i fan dell'universo DC che si sono molto divertiti a vederla in queste vesti.

Justice League: Zack Snyder anticipa un'importante differenza nello Snyder Cut

Gal Gadot e Ben Affleck ritorneranno insieme nella nuova versione di Justice League, diretta da Zack Snyder, che approderà su HBO Max nel 2021. Questa la sinossi ufficiale:

Alimentato dalla sua restaurata fiducia nell'umanità e ispirato dall'atto disinteressato di Superman, Bruce Wayne chiede l'aiuto della sua nuova alleata, Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più grande. Insieme, Batman e Wonder Woman lavorano per trovare e reclutare una squadra di metaumani per contrastare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa lega di eroi senza precedenti - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e The Flash - potrebbe già essere troppo tardi per salvare il pianeta da un assalto di proporzioni catastrofiche.