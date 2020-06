Justice League: Zack Snyder anticipa un'importante differenza nello Snyder Cut

Zack Snyder continua a rispondere ai suoi fan che muoiono dalla voglia di vedere la sua versione di Justice League, film del 2017 che ha dovuto abbandonare in corsa per motivi personali, ma che tornerà presto su HBO Max nella versione Snyder Cut e ci sarà un dettaglio molto differente dal cut arrivato sul grande schermo.

Quando la regia di Justice League è passata a Joss Whedon, una delle prime cose a cambiare rispetto alla versione che stava realizzando Zack Snyder sono stati i colori. Il regista ha infatti risposto ad alcune domande dei fan sul social VERO, che gli chiedevano dettagli sul cambio di tonalità, che era in origine focalizzata su toni più freddi rispetto a quelli più caldi della versione di Joss Whedon.

In particolare, i fan hanno notato che il colore del cielo nel terzo atto del film è stato cambiato da blu a rosso ad un certo punto e Zack Snyder ha confermato che un cambiamento che vedremo nella sua versione di Justice League sarà riferito alla classificazione dei colori di quella sequenza.

La storia dello Snyder Cut è stata davvero lunga e arriverà finalmente sullo schermo grazie ai numerosi appassionati che in questi hanno si sono battuti per far vedere la luce al lavoro di Zack Snyder, che non ha potuto portare a termine all'epoca per via di una brutta tragedia familiare. Le notizie che abbiamo fin ora, oltre questo nuovo dettaglio sulla color correction, sono relative alla durata del film, che potrebbe essere di circa 4 ore e che parte del cast sarà chiamata per registrare nuovi dialoghi.

Justice League di Zack Snyder sarà disponibile su HBO Max nel 2021.