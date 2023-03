Justice League, Ben Affleck: "L'esperienza più brutta in un'industria piena di situazioni di m**da"

Ben Affleck ha declinato le offerte di James Gunn per dirigere un film DC. Parte dei motivi che lo hanno spinto al rifiuto sta nell'orribile periodo vissuto durante i reshoots di Justice League che torna a definire "l'esperienza lavorativa più brutta in un'industria piena di situazioni di m**da".

In un'intervista con l'Hollywood Reporter, Ben Affleck ha descritto in dettaglio lo stress e il caos sperimentati durante la produzione del film DCEU. Definendola la "peggiore esperienza" che ha avuto nel settore, Affleck ha rivelato che Justice League lo ha portato a rinunciare alla regia del film su Batman, che avrebbe dovuto recitare e dirigere, poiché ha avuto un impatto negativo sulla sua salute mentale. "Potremmo tenere un seminario su tutti i motivi per cui questo è il modo di non farlo. Dalla produzione alle decisioni sbagliate fino all'orribile tragedia personale, Justice League mi ha lasciato in bocca un sapore orribile. Stavo per dirigere un Batman, e Justice League mi ha fatto dire, 'Sono fuori. Non voglio fare mai più niente di tutto questo. Non sono adatto.' È stata la peggiore esperienza che abbia mai visto in un settore pieno di esperienze di merda. Mi ha spezzato il cuore", ha rivelato Ben Affleck. "C'era l'idea che qualcuno [Joss Whedon] arrivasse dicendo, 'Vi salverò, faremo 60 giorni di riprese e scriverò una cosa completamente nuova su ciò che avete. Ho il segreto del successo.'Non è andata così. È stato difficile. E ho iniziato a bere troppo. Ero tornato in albergo a Londra, o quello o saltare dalla finestra. E ho pensato: 'Questo non è il vita che voglio. I miei figli non sono qui. Sono infelice.'"

Dopo aver fatto passare del tempo, Ben Affleck è tornato a incarnare i panni di Batman in The Flash in quella che sarà la sua ultima incursione nel ruolo dell'Uomo Pipistrello, visto che il capo dei DC Studios James Gunn ha confermato l'ingresso di un nuovo Batman. Affleck ha inoltre declinato l'invito di James Gunn a dirigere uno dei prossimi film del nuovo DCU.