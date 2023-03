Ben Affleck non dirigerà film per i DC Studios: "Non ho nulla contro James Gunn, ma non sono interessato"

Nel corso di una lunga intervista concessa all'Hollywood Reporter, Ben Affleck ha parlato della sua carriera e dei prossimi progetti che lo vedranno impegnati nei prossimi anni. Tra questi, si è parlato anche della possibilità di dirigere un film dei DC Studios di James Gunn, possibilità che l'attore ha però escluso categoricamente.

"Non dirigerò qualcosa per la DC di [James] Gunn. Assolutamente no", ha dichiarato Affleck che ha anche svelato per quanti minuti apparirà in The Flash. "Non ho nulla contro James Gunn. È una brava persona, sicuramente farà un ottimo lavoro. Semplicemente non vorrei arrivare un giorno e dirigere nel modo in cui lo stanno facendo loro. Non mi interessa".

L'intervista arriva tre mesi dopo che Gunn aveva confermato di aver discusso con Affleck per la regia di un progetto nel nuovo DC Universe. Gunn aveva sottolineato che entrambe le parti volevano che Affleck dirigesse un film per lo studio, ma che dovevano "trovare il progetto giusto". Le parole di Affleck indicano che la sua visione di un film DC, indipendentemente dal soggetto, non si sposa con il tono e lo stile che Gunn sta impostando per questo universo.

Ricordiamo che ben prima dell'arrivo di James Gunn alla DC e prima ancora che il progetto passasse nelle mani di Matt Reeves, Ben Affleck avrebbe dovuto dirigere il film sul suo Batman del DCEU intitolato The Batman. Il resto è storia...