The Batman, Ben Affleck svela il motivo per cui ha abbandonato il film

Ben Affleck ha finalmente svelato il motivo per cui ha deciso di abbandonare The Batman dicendo addio al ruolo dell'Uomo Pipistrello. In un primo tempo Afflefck avrebbe dovuto scrivere, dirigere e interpretare il nuovo solo su Batman, ma ben presto ha deciso di ridurre la sua presenza nel progetto che è finito nelle mani del regista Matt Reeves.

Nel corso di un'intervista con IGN, Ben Affleck ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a rinunciare a The Batman. Ecco la sua risposta: "Abbiamo lavorato alla sceneggiatura, cercavo di capire come risolvere i problemi, ma non ero soddisfatto, non sono riuscito ad arrivare ad avere una versione di cui fossi davvero convinto."

Dopo il suo arrivo, Matt Reeves ha subito messo in chiaro che non avrebbe utilizzato la sceneggiatura preesistente, ma che il suo progetto sarebbe stato un reboot che dovrebbe dar vita a una nuova trilogia. Dopo essere rimasto coinvolto in un primo tempo solo come interprete, Ben Affleck ha detto addio al ruolo di Batman nell'attesa che venga ingaggiato un interprete più giovane.

Di recente Matt reeves ha dichiarato del suo progetto: "Spero che sia una storia eccitante, ma anche coinvolgente a livello emotivo. Vedremo Batman in versione detective, recupereremo questa caratteristica dai fumetti visto che nei film finora si è vista poco. Batman dovrebbe essere il più grande detective al mondo, vorrei vederlo in azione intento a indagare sui criminali e a risolvere crimini, voglio permettere al personaggio di avere un arco narrativo che gli permetta una trasformazione."

