Jurassic World - Il Dominio: un'immagine del trailer

Nomen omen. Jurassic World: Il Dominio domina il box office italiano per la seconda settimana e supera i 5 milioni di euro complessivi incassando altri 1,2 milioni negli ultimi giorni di programmazione. I dinosauri continuano a incantare grandi e piccini invitando il pubblico nei cinema nonostante la calura. Come svela la nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, lo spettacolo assicurato dal film di Colin Trevorrow - che torna al timone per l'ultimo capitolo della trilogia - e la reunion tra le vecchie e nuove star della saga rappresentano ancora un'attrazione ghiotta per gli amanti del cinema spettacolare.

Anche Top Gun: Maverick continua imperterrito a macinare incassi. Nella quarta settimana di permanenza nelle sale, il sequel di Top Gun incassa altri 975.000 euro arrivando a 8,5 milioni complessivi. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Jujutsu Kaisen 0: The Movie, un momento del film anime

A sorpresa, in terza posizione troviamo l'anime giapponese Jujutsu Kaisen 0: The Movie, fenomeno di culto che debutta con un incasso di 629.000 euro in 215 sale. Come rivela la nostra recensione di Jujutsu Kaisen 0: The Movie, l'attenzione per questo tipo di prodotto continua a vantare uno zoccolo duro di appassionati.

Scende al quarto posto resiste il nuovo film di Mario Martone, l'acclamato Nostalgia, interpretato da Pierfrancesco Favino. La pellicola incassa altri 114.000 euro e raggiunge 1,1 milioni di euro totali. Qui la nostra recensione di Nostalgia, che racconta il ritorno di Felice nel rione Sanità, nel ventre di Napoli in cui è nato, dopo quarant'anni.

In quinta posizione debutta la seconda parte di Esterno notte di Marco Bellocchio, estratto della miniserie presentata a Cannes 2022 dove il regista torna a occuparsi di Aldo Moro e dell'Italia degli Anni di Piombo. La versione cinematografica della serie incassa 100.000 euro da 279 sale.