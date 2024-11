Jurassic World: il dominio, le carte da UNO tematiche sono in offerta su Amazon per il Black Friday

Su Amazon i fan di Jurassic World possono trovare, attualmente parlando e per via del Black Friday 2024, le carte da UNO dal film Il Domino in offerta.

Le carte da UNO tematiche da Jurassic World: il dominio sono in sconto su Amazon per il Black Friday 2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, sono disponibili a 7,99€, con uno sconto del 17% sul prezzo più basso recente indicato (9,63€), e del 38% sul prezzo consigliato indicato (12,99€). Potete trovare tutti i dettagli relativi al gioco in questione passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Le carte da UNO di Jurassic World: il dominio sono vendute e spedite da Amazon.

UNO Jurassic World: il dominio, una giungla di emozioni in ogni carta

UNO è da sempre sinonimo di risate e competizione, ma con l'edizione Jurassic World: il dominio, il gioco di carte si trasforma in un'avventura preistorica ricca di emozioni. Grazie alla grafica ispirata al film di Jurassic World: il dominio, ogni partita è come un tuffo nel cuore della giungla, dove i dinosauri non sono solo creature da ammirare, ma parte integrante dell'estetica del gioco.

Jurassic World, Chris Pratt tornerà nel franchise? Ecco cos'ha risposto l'attore

Una delle novità più entusiasmanti di questa edizione è la regola speciale "Scappa!", che introduce una dinamica unica, permettendo ai giocatori di bloccare qualsiasi carta azione grazie a un'icona di dinosauro. Questo twist aggiunge una componente di strategia in più, trasformando ogni mossa in una possibile sorpresa.