Questo film ha appena battuto il record di Star Wars come il più costoso mai girato

"Star Wars: Il risveglio della Forza" è stato il film più costoso mai prodotto ma è stato appena spodestato da un film il cui franchise in realtà è in crisi.

Con un budget stellare, Jurassic World Dominion ha scalzato Star Wars: Il risveglio della Forza dal trono del film più costoso di sempre. Ma il colosso preistorico di casa Universal, tra critiche feroci e calo di appeal, si trova ora in un punto critico.

Jurassic World Dominion: quando i dinosauri costano più delle galassie

La giungla hollywoodiana ha un nuovo re, ed è fatto di denti, artigli e... bilanci esplosi. Jurassic World: Il dominio ha ufficialmente superato, secondo i calcoli recentemente pubblicati, Star Wars: Il risveglio della forza diventando il film più costoso mai realizzato, con un budget da capogiro: 583 milioni di dollari. Una cifra che fa impallidire i 533 milioni spesi da Disney per rilanciare la saga degli Skywalker. Dato il numero di titoli costosi in uscita quest'anno , non è chiaro per quanto tempo Jurassic World Dominion manterrà questo titolo; a causa di ritardi nella produzione dovuti allo sciopero SAG-AFTRA e al COVID-19, Mission: Impossible - Il Giudizio Finale e Avatar: Fuoco e Cenere potrebbero aver sostenuto budget maggiori di quanto inizialmente previsto. Ma come si spiega questo primato? Un insieme di variabili straordinarie: Dominion è stato uno dei primi set a ripartire durante la pandemia, affrontando protocolli sanitari rigidi e hotel in quarantena per cast e troupe.

Una scena di Jurassic World: Il dominio

A questo si aggiunge un ritorno di star d'alto calibro - Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern - mai più riunite insieme sullo schermo dal 1993, oltre agli effetti visivi sempre più ambiziosi. Se si considera che Universal ha investito oltre un miliardo di dollari negli ultimi due capitoli della saga, il mastodonte finanziario di Dominion sembra quasi inevitabile.

Eppure, nonostante l'incasso globale di oltre un miliardo, Jurassic World Dominion è stato accolto con freddezza critica e un certo disincanto da parte del pubblico, anche tra chi aveva apprezzato i precedenti. La saga, un tempo garanzia di successo per la Universal, comincia a mostrare le prime crepe: ogni film ha incassato circa 300 milioni in meno del precedente. Con la concorrenza agguerrita di Superman e I Fantastici Quattro: Primi Passi, il destino del prossimo capitolo, Jurassic World Rebirth, è tutt'altro che scontato. Cambiato il team creativo e riportato in cabina di scrittura David Koepp - autore del Jurassic Park originale - la speranza è di risvegliare quella meraviglia primordiale che aveva incantato il pubblico. Ma sarà sufficiente il ritorno alle origini per risollevare un franchise ormai in crisi d'estinzione?