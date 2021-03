Jumanji 4 è in via di sviluppo, la conferma dal produttore Hiram Garcia

Jumanji 4 è in fase di sviluppo, come anticipa il produttore Hiram Garcia il team creativo sta lavorando a una grande idea per il sequel-

Il produttore Hiram Garcia ha confermato che Jumanji 4 è in fase di sviluppo. Il franchise avventuroso lanciato nel 1995 da Robin William continua a sopravvivere grazie a The Rock e alle altre star ed è ora al quarto capitolo.

Nel corso di una recente intervista con ComicBook, il presidente di produzione di Seven Bucks Productions, Hiram Garcia, ha confermato che Jumanji 4 ci sarà al 100%:

"Ne abbiamo sempre parlato, questa è una famiglia. È difficile immaginare o ricordare una volta in cui sono stato su un set con un cast e una crew così uniti. Abbiamo discusso di una nuova grande idea, adesso le conversazioni proseguono. Non posso dirti nulla, ma abbiamo grandi progetti e questo è uno dei nostri progetti preferiti su cui lavorare".

Quale sia la grande idea annunciata da Hiram Garcia non è dato sapere, ma visto il finale di Jumanji - The Next Level in cui gli animali del gioco arrivano nel mondo reale, è facile ipotizzare che il sequel partirà proprio da qui. Resta da capire se Jack Black sarà ancora della partita visto che di recente la star 51enne ha annunciato che sta cominciando a pensare al ritorno dalla professione.