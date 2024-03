Jumanji 4: Karen Gillan conferma che il sequel dovrebbe essere realizzato

Karen Gillan ha parlato di Jumanji 4, confermando che il sequel dovrebbe essere realizzato, anche se non sa quali sono gli ostacoli che sta affrontando la produzione.

L'attrice, parlando a The Hollywood Reporter, ha parlato della possibile continuazione della storia dopo The Next Level.

Le risposte dell'attrice

Jumanji - The Next Level: Jack Black, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan durante una scena del film

L'attrice Karen Gillan, rispondendo a una domanda su Jumanji 4, ha spiegato: "Non lo so. Sono certa che sia complicato gestire gli impegni di lavoro di tutti, ma non ho saputo nulla oltre al fatto che lo faremo a un certo punto in futuro".

La star ha sottolineato: "Quindi siamo tutti così entusiasti per il sequel. Amiamo tutti lavorare a quei film, ed è solo una questione di quando accadrà".

Jumanji: i segreti della saga

Nel cast del capitolo precedente avevano recitato Dwayne Johnson (Jungle Cruise), Karen Gillan (Avengers: Infinity War), Kevin Hart (The Secret Life of Pets 2), Jack Black (The House with a Clock in its Walls), Alex Wolff (Hereditary), Madison Iseman (Goosebumps 2: Haunted Halloween), Ser'Darius Blain (Charmed), Morgan Turner (Wonderstruck), Nick Jonas (Chaos Walking), Rhys Darby (A Series of Unfortunate Events), Colin Hanks (King Kong), Danny DeVito (Dumbo), Awkwafina (Crazy Rich Asians), Danny Glover (Sorry to Bother You) e Dania Ramirez (Tell Me A Story).