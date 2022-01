Jumanji 4 verrà realizzato, il produttore aggiorna sul sequel con Dwayne Johnson

Jumanji 4 è in fase di sviluppo per conto di Sony e il produttore Hiram Garcia ha confermato di aver già parlato con i responsabili dello studio del progetto, ottenendo il via libera.

I fan della saga dovranno però attendere ancora un po' a causa dei vari impegni delle star del film che comprendono Dwayne Johnson e Kevin Hart.

Garcia, intervistato alcuni giorni fa da Collider, ha dichiarato parlando di Jumanji 4: "Accadrà. Verrà realizzato sicuramente. Abbiamo una visione davvero ambiziosa per quel film di Jumanji. Stavamo parlando del pitch proprio l'altro giorno. Lo proporremo alla Sony a breve, ma quel film sarà girato".

Le riprese del nuovo capitolo delle avventure di Jumanji dovrebbero iniziare al termine del prossimo progetto del regista Jake Kasdan: "Verrà prodotto dopo Red One, ma, in ogni caso, quelle tempistiche in realtà vanno bene a tutti gli altri attori. Come potete immaginare Kevin Hart è impegnato con un milione di cose, proprio come Dwayne Johnson. Tutti gli attori sono super impegnati".

L'obiettivo è quindi quello di scrivere a breve la sceneggiatura in modo da poter dare il via libera alla produzione non appena il lavoro su Red One verrà completato.

I primi due nuovi film di Jumanji, ideati come sequel del cult con star Robin Williams, hanno superato entrambi quota 800 milioni di dollari incassati ai box office. Al centro della trama ci sono quattro teenager che vengono trasportati nel mondo fantastico di un videogioco chiamato Jumanji, ritrovandosi ad assumere l'aspetto degli avatar che avevano scelto e dovendo completare una missione per tornare nel mondo reale.