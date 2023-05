Jon Snow: lo spinoff con Kit Harington a rischio? HBO non ha ancora approvato la serie

Lo sviluppo del preannunciato spinoff de Il trono di spade dedicato a Jon Snow sarebbe a rischio. Una dei dirigenti della HBO ha sollevato dubbi sull'effettiva approvazione del progetto interpretato da Kit Harington di cui si vocifera da tempo, ma che sarebbe attualmente in stallo.

Lo scorso anno, a più riprese, Kit Harington ha parlato dello spinoff su Jon Snow anticipando perfino alcuni dettagli della trama e del mood del suo personaggio. Ma a quanto pare il progetto sarebbe molto meno definito di quanto creduto, come specifica la responsabile del settore dramma di HBO Francesca Orsi.

"Stiamo lavorando con gli scrittori per dargli una struttura per il potenziale via libera, ma in questo momento non abbiamo nessuna certezza che lo spinoff venga approvato" ha dichiarato Orsi a Deadlinne.

Le anticipazioni di Kit Harington su Jon Snow

Parlano della potenziale trama dello spinoff alla convention de Il trono di spade dello scorso anno, Kit Harington ha detto: "Penso che se glielo aveste chiesto, avrebbe pensato di andarsene velocemente. Alla fine dello show, quando lo troviamo in quella cella, si sta preparando per essere decapitato e vuole esserlo. Ha finito. Il fatto che vada alla Barriera è il dono più grande e anche la più grande maledizione. Deve tornare in quel posto con tutta questa storia alle spalle e vivere la sua vita pensando a come ha ucciso Dany, a Ygritte che muore tra le sue braccia, a come ha impiccato Olly. Deve convivere con questi traumi per sempre, questo è l'aspetto interessante".

Gli altri spinoff de Il trono di spade

George R.R. Martin è intervenuto personalmente per fare chiarezza sugli spinoff de Il trono di spade in fase attiva di lavorazione.

Oltre a House of the Dragon, rinnovato per una seconda stagione che dovrebbe arrivare nel 2024, HBO ha dato il via libera al prequel A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Basato sui racconti di Martin su Dunk and Egg, lo show sarà ambientato 90 anni prima degli eventi de Il trono di spade e narrerà le avventure di Ser Duncan the Tall (Dunk) e di un giovane Aegon V Targaryen (Egg).