Il Trono di Spade: George R.R. Martin fa chiarezza su quanti e quali spinoff sono in lavorazione

Dopo il grande successo di House of the Dragon, di cui è già in produzione la seconda stagione, il franchise de Il Trono di Spade si espanderà in TV con un'altra serie prequel intitolata A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Il progetto è ispirato ai racconti di Dunk and Egg scritti da George R.R. Martin.

Ma quanti spinoff ci sono attualmente in lavorazione? A fare chiarezza ci ha pensato proprio Martin con un post sul suo blog. "Se The Hedge Knight dovesse avere successo, e spero che sarà così, allora potremmo adattare anche The Sworn Sword e The Mystery Knight. Ma ci vorranno parecchi anni. Poi arriva la parte più difficile perchè prima che raggiungiamo la fine delle storie pubblicate dovrò trovare il tempo di scrivere tutti gli altri racconti di Dunk and Egg che ho pianificato".

L'autore ha poi aggiunto: "La lezione è che lo sviluppo richiede tempo. Vedo tutte queste storie in rete su altri spin-off che sono stati cancellati o abbandonati... non ho idea di dove prendano queste cose... e mi fanno solo scuotere la testa. La serie su Nymeria è ancora in fase di sviluppo. Così come lo show su Sea Snake, è appena trascorsa un'ottima settimana di lavoro con gli sceneggiatori. E ce ne sono altri, sia live action che animati. Quanti avranno il via libera come Dunk & Egg? È impossibile dirlo. Quanto tempo ci vorrà? Dipende".

La sinossi ufficiale di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight anticipa: "Un secolo prima gli eventi della serie Il trono di spade, due improbabili eroi hanno vagato per Westeros... Un giovane, ingenuo, ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan, e il suo scudiero, Egg. Ambientata in un'epoca in cui i Targaryen sono ancora sul Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria, in questa serie grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese sono in arrivo per questi amici improbabili e senza paragoni".