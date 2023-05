Il trono di spade, Pedro Pascal: 'Ho preso un'infezione, troppi selfie dei fan coi pollici nei miei occhi'

Pedro Pascal è letteralmente una delle più grandi superstar del 2023 grazie al successo di show come The Mandalorian e The Last of Us, tuttavia, è stato Il trono di spade a lanciare l'attore verso la celebrità; a quanto pare, l'amore che i fan nutrono nei confronti dell'interprete di Oberyn Martell in passato gli ha causato una tremenda infezione.

Durante la sua recente apparizione nel Drama Actor Roundtable di The Hollywood Reporter, Pascal ha rivelato di essere rimasto sorpreso da quanto sia diventato famoso grazie al suo ruolo secondario nel celebre show, per poi parlare delle conseguenze causate dall'aver permesso ai fan di ricreare la morte atroce del suo personaggio in centinaia di selfie.

Il trono di spade: Pedro Pascal con Indira Varma in una scena dell'episodio Two Swords

"Mi ricordo che all'inizio, a causa de Il trono di spade e del modo in cui muore il mio personaggio, la gente era super interessata a fare selfie con le loro dita nei miei occhi", ha spiegato Pascal. "E all'inizio ero così felice per il successo del personaggio che glielo lasciavo fare! Poi ho preso una tremenda infezione agli occhi."

"È un onore far parte di queste enormi serie come 'Il trono di spade' e 'Star Wars', ma devo ancora abituarmi all'essere riconosciuto dalle persone in pubblico", ha concluso Pedro Pascal. "L'altro giorno un tipo mi ha fermato per strada e ha detto 'mio figlio adora The Mandalorian'. E un minuto dopo sto facendo una videochiamata con questo bambino di sei anni che non ha idea di chi io sia perché il mio personaggio indossa una maschera per tutto lo show."