Il Trono di Spade: lo spinoff The Hedge Knight dovrebbe essere composto da 3 stagioni

Francesca Orsi di HBO ha parlato del nuovo spinoff della serie Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, svelando che dovrebbe avere 3 stagioni.

Il nuovo spinoff della serie Il Trono di Spade si intitolerà A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight e racconterà la storia di Ser Duncan e Re Aegon V Targaryen da giovani.

Francesca Orsi di HBO ha ora condiviso qualche dettaglio del progetto tratto dai racconti di George R.R. Martin.

Una serie che richiederà meno tempo rispetto a House of the Dragon

Il nuovo show The Hedge Knight, secondo le dichiarazioni, dovrebbe essere composto da tre stagioni e seguire la struttura delle storie a cui si ispira. L'assenza di draghi e il minor numero di effetti speciali, inoltre, permetterà di produrlo più velocemente rispetto a House of the Dragon, non dovendo fare i conti con una lunga post-produzione necessaria a completare tutti gli elementi visivi da aggiungere dopo le riprese.

House of the Dragon: cosa ci aspettiamo dalla stagione 2 dello spin-off de Il Trono di Spade

Francesca Orsi di HBO ha ora spiegato: "Idealmente The Hedge Knight andrà in onda anno dopo anno e avrà un arco narrativo di tre stagioni, che segue le tre novelle scritte da George. Ovviamente vorremmo andare oltre, e George sta continuando a pensare ai racconti rimanenti che vuole ancora scrivere, ma attualmente abbiamo pensato a tre stagioni, una per ogni libro".

Il nuovo show, di cui HBO ha già ordinato la produzione, potrebbe quindi proseguire oltre tre stagioni, ma attualmente George R.R. Martin non ha firmato altre storie di Dunk & Egg e bisognerà attendere per scoprire quando deciderà di firmare altre avventure dei due personaggi.