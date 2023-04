Il Trono di Spade: Richard Madden ripensa alle Nozze Rosse dieci anni dopo

Uno dei momenti più cruciali e violenti della serie TV Il Trono di Spade è stato quello delle Nozze Rosse, andato in scena nella puntata 9 della terza stagione dello show. Un episodio ancora più shock per chi non aveva letto il libro e per la violenza con cui è stato rappresentato sul piccolo schermo. Le Nozze Rosse si concludono infatti con la morte di Robb Stark, la moglie incinta Talisa, la madre Catelyn e l'intera congrega degli Stark presenti alla cerimonia.

Sono passati quasi 10 anni dall'accaduto e Richard Madden, interprete di Robb Stark, ha voluto svelare alcuni retroscena: "Ho ancora un ricordo molto vivido di quell'esperienza. Voglio dire, non di quella scena in particolare, ma dell'intera esperienza sul set. È bello poter tornare a una serie drammatica ricorrente in cui si ha così tanto tempo per raccontare una storia, e si ottengono questi grandi risultati come accaduto con le Nozze Rosse. Tre stagioni per far emozionare il pubblico con i nostri personaggi e poi quella scena. Penso che questa sia anche la nostra ambizione con Citadel, creare un mondo enorme e conoscere bene questi personaggi" ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Weekly.

Il Trono di Spade, George R. R. Martin critica la scena di sesso nel pilot della serie

Richard Madden è al momento impegnato nel tour promozionale di Citadel, nuova serie Prime Video prodotta dai fratelli Russo. Tornando alle Nozze Rosse, uno dei grandi protagonisti di quella scena shock è stato Walder Frey, interpretato da David Bradley. L'attore ha ammesso di aver dovuto girare il ciak del suo discorso per ben 70 volte.