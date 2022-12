Il trono di spade: Kit Harington anticipa il mood dello spinoff su Jon Snow: "Lui non sta bene"

L'apparizione di Kit Harington alla convention de Il trono di spade a Los Angeles ha fatto impazzire i fan della saga HBO. Pur non potendo preannunciare molto sullo spinoff dedicato al suo personaggio, Jon Snow, attualmente in preparazione, Harington ha parlato di come Jon Snow sia finito nella serie e di cosa potrebbe essergli accaduto dopo il finale de Il trono di spade.

"Penso che se glielo avessi chiesto, avrebbe sentito di essersela cavata con poco", ha detto Harington durante il panel alla convention, come riportato da Entertainment Weekly. "Alla fine della serie, quando lo troviamo in quella cella, si sta preparando per essere decapitato e vuole esserlo. Ha finito. Il fatto che vada alla Barriera è il dono più grande e anche la più grande maledizione".

Kit Harington ha proseguito: "Deve tornare al suo posto e convivere col ricordo della morte di Dany, col ricordo di Ygritte che muore tra le sue braccia e col ricordo di come abbia impiccato Olly. Deve convivere con tutti questi traumi, e questo è interessante".

Pur senza menzionare direttamente lo spinoff su Jon Snow, che secondo quanto anticipato dovrebbe intitolarsi proprio Snow, Harington ha anticipato lo stato d'animo del personaggio dopo la fine de Il trono di spade dichiarando:

"Quando lo lasciamo alla fine dello show c'è sempre questa sensazione di come... penso che volevamo una sorta di piccolo sorriso, come a far capire che le cose vanno bene. Ma Jon non sta bene".