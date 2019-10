Joker ancora in vetta al box office USA con 55 milioni

Joker: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz in una scena del film

Joker conserva la prima posizione nella classifica del box office USA incassando altri 55 milioni che lo portano a un totale di 192,7 milioni, facendolo diventare il maggior incasso di ottobre della seconda settimana in assoluto. Qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker, pellicola che continua a far discutere, ma che sembra aver conquistato il pubblico tanto da aver già incassato una cifra globale di 543,9 milioni.

Alle spalle di Joker si piazza il cartoon MGM La Famiglia Addams, che supera ogni aspettativa segnando un incasso di 30,3 milioni in 4.007 sale, con una media per sala di 7.561 dollari. Qui potete leggere il nostro approfondimento sulla saga de La famiglia Addams.

Deludente il debutto di Gemini Man, action futuristico di Ang Lee con protagonista Will Smith. Alle recensioni non entusiasmanti è seguito un incasso di soli 20,5 milioni da 3.642 sale con una media per sala di 5.629 dollari. Nel film la star Will Smith interpreta un anziano agente dell'NSA che tenta di andare in pensione e lasciarsi alle spalle la sua professione. L'uomo, condannato a morte, viene perseguitato da un killer che scoprirà essere un suo clone di 25 anni più giovane all'apice delle sue abilità, come potete leggere nella nostra recensione di Gemini Man.

Il piccolo Yeti, pellicola d'animazione firmata da DreamWorks Animation e Pearl Studio, è ora quarto con un incasso di 6,1 milioni che lo porta a un totale di 48 milioni. A livello globale, il cartoon ha finora incassato 108.1 milioni.

Scende in quinta posizione Downton Abbey, film ispirato all'omonima serie tv inglese. Downton Abbey, prodotto da Focus Features, incassa altri 4,9 milioni per un totale di 82,6 milioni negli USA e di 135.4 milioni globali. Numeri che sono garanzia di un sequel.