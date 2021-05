Joker: il sequel del film con Joaquin Phoenix è ancora in fase di sviluppo?

Il sequel di Joker, il film con protagonista Joaquin Phoenix, sembra sia ancora un progetto in fase di sviluppo per conto di Warner Bros.

Joker potrebbe forse avere un sequel e il progetto sarebbe ancora in fase di sviluppo, come rivela una fonte di The Hollywood Reporter in un nuovo articolo dedicato ai nuovi progetti della Warner Bros tratti dai fumetti della DC.

Il dettaglio emerge da un passaggio in cui si parla dei progetti che verranno realizzati dopo Justice League, di cui è stata recentemente proposta la versione originale ideata da Zack Snyder.

La testata, da sempre molto affidabile, riporta la notizia: "Per ora, ogni film e serie televisiva, con l'eccezione di The Batman diretto da Matt Reeves, con star Robert Pattinson e la cui uscita è prevista nel mese di marzo, lo spinoff Gotham PD prodotto per HBO Max, e Joker e il suo sequel pianificato, saranno ambientati nello stesso universo".

Warner Bros e DC Films considerano, come ha spiegato anche Zack Snyder, canone la versione di Justice League completata da Joss Whedon e le storie di The Suicide Squad - Missione Suicida, The Flash, Black Adam, Aquaman 2 e Shazam! Fury of the Gods, oltre al possibile terzo capitolo di Wonder Woman, dovrebbero quindi essere legate.

Per ora lo studio non ha rivelato nessun dettaglio relativo a un secondo capitolo della storia di Joker, che ha fatto guadagnare a Joaquin Phoenix il premio Oscar, e non è chiaro in che modo potrebbe proseguire il racconto portato sul grande schermo nel 2019 dal regista Todd Phillips.