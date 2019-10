Joker: Joaquin Phoenix ha stupito la crew improvvisando la scena del frigorifero in un take

Sul set di Joker, Joaquin Phoenix ha lasciato la crew del film a bocca aperta improvvisando la scena del frigorifero in un solo take. Una delle scene più inquietanti di Joker è stata girata in un colpo solo grazie all'istrionico talento del suo protagonista.

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

In un momento di Joker, Arthur Fleck, ormai catturato in una spirale di follia sempre più intensa, svuota il contenuto del frigorifero così da poterci entrare dentro. Arthur entra nel frigorifero e chiude la porta dietro di sé, mentre l'obiettivo continua a riprendere la porta dall'esterno per qualche secondo ancora. Oggi scopriamo che la scena in questione è frutto dell'improvvisazione di Joaquin Phoenix e dunque nessun membro della crew ne sapeva niente, come ha rivelato il direttore della fotografia Lawrence Sher in un'intervista a /Film:

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

"Mentre alcune sequenze erano pianificate con cura, come quella nella cabina del telefono o quella della scalinata, altre non erano affatto previste. Quando è entrato nel frigorifero, non avevamo idea di cosa stesse succedendo. Abbiamo messo le camere in due posizioni, e Joaquin ha pensato a cosa avrebbe potuto fare un grave insonne. Abbiamo messo le luci in modo che potesse andare dovunque, ha girato tutto in un solo ciak, eravamo ipnotizzati. Ricordo di aver pensato 'Che sta facendo? Si sta infilando nel frigo?' E' stato incredibile e folle per noi assistere a quella scena."

Tutti i Joker: da Cesar Romero a Joaquin Phoenix

Quella del frigorifero non è l'unica sequenza di Joker improvvisata, il regista Todd Phillips ha svelato che anche la scena della danza nel bagno della metro di Gotham City è stata improvvisata da Joaquin Phoenix con solo il regista nella stanza con lui. Il direttore della fotografia conferma:

"Joaquin ha creato la scena della danza e dopo il successo di quella sequenza abbiamo creato altri momenti come quello. Come quando gioca con la pistola e spara alla parete. Sapevamo solo che avrebbe sparato a un certo punto, ma non era stato pianificato né dove né in che momento sarebbe accaduto. Avevamo due camere e abbiamo lasciato che accadesse, è così che buona parte del film è stata girata."

