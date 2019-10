Joker: Joaquin Phoenix ha improvvisato la scena della danza nel bagno

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Una delle sequenze più iconiche di Joker è posizionata poco dopo il brutale omicidio di tre agenti di Wall Street da parte di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) sulla metropolitana. Arthur si rifugia in un disgustoso bagno per ripulirsi dal sangue delle vittime e comincia a danzare nel bagno. La disturbante sequenza di ballo è una spia del disturbo mentale del personaggio che si aggrava, ma aqquanto pare non faceva farte della sceneggiatura originale firmata dal regista Todd Phillips con Scott Silver.

Come spiega Todd Phillips in un video: "Nella sceneggiatura, Arthur entrava nel bagno, nascondeva la sua pistola, si lavava via il trucco, si guardava nello specchio e mormorava 'Che cosa ho fatto?'. Quando siamo arrivati sul set, Joaquin ed io ci siamo confrontati e abbiamo pensato che questa scena non sembrava molto in stile Arthur Fleck. Perché Arthur avrebbe dovuto preoccuparsi di nascondere la pistola? Abbiamo pensato a un milione di modi per farla in modo diverso."

Il regista aggiunge: "Dopo un'ora che eravamo lì ho detto, 'Ehi, ho questa musica di Hildur Guðnadóttir, il nostro compositore, e volevo farla sentire a Joaquin. Lui ha iniziato a ballare. Eravamo solo io e lui soli nel bagno. C'erano 250 persone della crew che aspettavano fuori. Ha cominciato a muoversi e abbiamo capito che era quella la scena, per noi aveva senso. La prima volta che ho incontrato Joaquin gli ho detto che Arthur è una di quelle persone che ha la musica dentro di lui. Musica e danza sono diventate un tema di Joker. Questa è la seconda volta che lo vediamo ballare, il Joke sta uscendo fuori a poco a poco."

