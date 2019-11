Joker, Joaquin Phoenix: "Arthur Fleck è il vero Joker!"

La star di Joker, Joaquin Phoenix, spazza via con una manciata di parole le teorie dei fan affermando che Arthur Fleck è il vero Joker. Questa è la miglior risposta alle ipotesi dei fan sul sibillino finale del film.

Joker: Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista

In una nuova intervista con il Los Angeles Times, Joaquin Phoenix ha condiviso le sue considerazioni sulla versione del Joker che è chiamato a interpretare e afferma che, dal suo punto di vista, Arthur Fleck è il vero Joker: "Ma non lo so, questa è solo la mia opinione" aggiunge con un sorriso.

In precedenza il regista di Joker Todd Phillips ha commentato le teorie sul finale ambiguo e si è divertito a mescolare le carte in tavola suggerendo che "forse il personaggio di Joaquin ha ispirato il Joker. Non si può sapere."

Joker: una scena del film con Joaquin Phoenix

Sono in molti a chiedersi se Arthur Fleck sia il vero Joker, per alcuni il Principe dei Clown fa parte delle violente rivolte generate dalle azioni di Arthur Fleck e dall'uccisione di Murray Franklin in diretta nazionale, altri ipotizzano addirittura che il vero Joker arriverà anni dopo imitando le gesta di Fleck. Joaquin Phoenix, però, sembra smentire ogni ipotesi sostenendo che il suo personaggio è il vero Joker anche se apprezza l'interesse dei fan: "E' interessantissimo vedere le reazioni delle persone a un film, per me tutte le loro risposte sono valide. Normalmente dovremmo fornire una risposta a queste domande, ma in questo caso auspichiamo di avere la partecipazione degli spettatori. Tocca al pubblico decidere. Questo è molto raro, soprattutto per un grosso film, non voglio rovinare tutto dicendo: "Non è così". Per me, ci sono tanti modi di vedere il personaggio e la sua esperienza."

Joker: una scena nella vasca da bagno era inadatta perfino a un film vietato ai minori

Dopo il clamoroso successo al botteghino, si parla già di un possibile sequel, ma Phoenix non fornisce una risposta certa neppure di fronte a questa ipotesi e spiega: "Non so se ho delle aspettative. Onestamente, Todd e io stavamo solo cercando di quare qualcosa che non mettesse fine alle nostre carriere."

Per approfondire, qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker.