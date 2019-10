Joker: Todd Phillips commenta la teoria sul finale del film

C'è una teoria sul finale di Joker che anche Todd Phillips conosce bene, ed è una teoria che aggiunge un ulteriore livello di complessità a un film già per niente lineare, e proprio "per colpa" del disturbo psichico del suo protagonista.

Attenzione, seguono spoiler !

Cosa insinua questa teoria sul finale di Joker che sta raccogliendo sempre più consensi? In breve: che tutto quanto visto nel film (qui la nostra recensione e video recensione di Joker) possa essere solo un folle parto della mente di Arthur Fleck.

Cosa che naturalmente Todd Phillips ha ampiamente suggerito durante lo svolgimento della storia, inserendo indizi decisamente ambivalenti.

Così la redazione di Comicbook.com ha pensato bene di raggiungerlo per chiedere una spigazione esaustiva, ma la risposta del regista ha fatto lo stesso gioco del film.

"Non voglio svelare se sia tutto reale o se non lo sia" ha subito dichiarato Todd Phillips. "Penso che la cosa interessante stia più nel mostrare il film a tantissime persone, e vedere come ciascuno di loro abbia una reazione e un pensiero diverso".

Ed eccoci poi arrivare alla parte incriminata: "Nel film c'è quella frase finale 'Non la capirebbe', in riferimento a una battuta a cui sta pensando. Ebbene: la battuta era il film stesso? La battuta è il centro di qualcosa? Oppure è qualcosa che riporta ad altro? Nessuno, neppure voi, volete davvero una risposta a questa domanda, perchè la cosa migliore è ascoltare cosa le persone pensano in proposito, cosa recepiscono del film. Io stesso ho delle mie teorie". Ma evidentemente, non ne parlerà ad anima viva, almeno fin quando Joker sarà nelle sale.