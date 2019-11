Joker: una scena nella vasca da bagno era inadatta perfino a un film vietato ai minori

Nuovi segreti su Joker affiorano in rete, a quanto pare vi era una scena nella vasca da bagno improvvisata da Joaquin Phoenix inadatta perfino a un film vietato ai minori. La scena in questione era talmente folle da non poter essere inserita nel film, come rivela il regista Todd Phillips.

Mentre Joker continua a mietere successi, il regista Todd Phillips torna a svelare nuovi segreti del dietro le quinte al Santa Barbara International Film Festival, che lo ha visto ospite nei giorni scorsi. Il cineasta ha insistito sulla decisione di sperimentare sul set fino a trovare i torni giusti per il personaggio di Arthur Fleck.

Joker: l'urlo di Joaquin Phoenix

Ecco le parole di Todd Phillips: "Una cosa incredibile di Joaquin è la sua voglia continua di sperimentare. Quando finivamo presto, lui cercava sempre di provare cose nuove. Io e lui lo chiamavamo uno studio sull'insonnia. Era il nostro divertimento, ci ritagliavamo un'ora al giorno, provavamo le scene in cucina con il lavandino o il frigorifero, e accendevamo due telecamere. Larry, il direttore della fotografia, stava dietro una camera, Jeff Groth stava dietro l'altra e noi sperimentavamo. La scena del frigorifero di Joker è nata così. Non era nella sceneggiatura, è qualcosa che Joaquin ha creato, ma ce ne sono state molte altre. Di queste ce n'è solo un'altra scena che è nel film, ed è il momento in cui Arthur ride dopo essere stato nell'appartamento di Sophie, esce nel corridoio e ride da solo."

Joker: Todd Phillips ha tagliato una scena con Zazie Beetz che confermava la sorte del suo personaggio

Alcune di queste scene le vediamo in Joker, ma la maggior parte erano talmente fuori dall'ordinario che Todd Phillips ha deciso di non usarle per film. il regista ricorda in particolare una scena nella vasca da bagno descritta come "folle": "Tra le due/tre scene girate, c'era una fantastica sequenza in una vasca da bagno, ma non credo che avremmo mai potuto includerla neppure in un film vietato ai minori e non perché era pornografica. Era semplicemente folle".

Todd Phillips evita di descrivere il contenuto della scena nella vasca da bagno, lasciando i fan intenti a immaginare cosa possa aver combinato Joaquin Phoenix sul set.

Per approfondire, qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker.