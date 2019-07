Joker: nuove foto di Joaquin Phoenix rivelano la discesa di Arthur Fleck nella follia

Tre nuove foto ufficiali di Joker svelate da Warner Bros. testimoniano la discesa di Joaquin Phoenix/Arhut Fleck nella follia.

Tra poche ore potrebbe essere ufficializzata la presenza di Joker nel programma di Venezia 2019. nel frattempo, dopo l'annuncio della durata ufficiale di Joker, arrivano tre nuove suggestive immagini del cinecomic che anticipano il mood del film.

Joker: l'urlo di Joaquin Phoenix

Joker: Joaquin Phoenix si trucca da clown

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Nella prima immagine vediamo Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) esplodere in urlo isterico mentre si trova nella metro, nella seconda foto Fleck si trucca il volto da clown, mentre la terza foto mostra la trasformazione completata mentre il comico fallito fugge giù per le scale di una via di Gotham.

L'uscita italiana di Joker, con protagonista Joaquin Phoenix, è prevista per il 3 ottobre. I primi commenti emersi dopo le proiezioni test sostengono che Joaquin Phoenix potrebbe ottenere prestigiose nomination per la sua performance nell'iconico ruolo.

La storia del cinecomic si svolgerà a Gotham City negli anni Ottanta e mostrerà Arthur Fleck, un uomo con alcuni problemi mentali, trasformarsi nel famoso villain nemico di Batman. Il protagonista si occupa della madre, un'ex governante della famiglia Wayne. Nel lungometraggio apparirà infatti anche Thomas Wayne, in corsa per l'incarico di sindaco di Gotham City.

Joker: "Il film farà arrabbiare i fan", assicura il regista

Nel cast troviamo anche Robert De Niro nei panni di Murray Franklin, un conduttore di talk show che si troverà a confrontarsi con Arthur Fleck, futuro Joker. Il regista Todd Phillips ha svelato a Empire che "Bob ha davvero amato la sceneggiatura" tanto da decidere di accettare la parte ispirata chiaramente a Re per una notte di Martin Scorsese. Con lui Zazie Beetz, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Marc Maron e Dante Pereira-Olson che interpreterà un giovane Bruce Wayne.