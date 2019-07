Joker: "Il film farà arrabbiare i fan", assicura il regista

Joker si allontanerà dalle origini del personaggio raccontate nei fumetti e il regista del film ha anticipato che probabilmente farà arrabbiare i fan.

Le dichiarazioni rilasciate da Todd Phillips sono state condivise dal magazine Empire e annunciano quindi un racconto totalmente inedito nel mondo di Gotham City.

Il regista di Joker, parlando del lavoro compiuto dallo sceneggiatore Scott Silver, ha dichiarato: "Non abbiamo seguito nulla dei fumetti, e le persone si arrabbieranno. Abbiamo semplicemente scritto la nostra versione delle origini di un tizio come il Joker. Ed è quello che per me era interessante. Non stiamo nemmeno raccontando la storia del Joker, ma di come sia diventato così. Si parla di questo uomo".

Il progetto diretto da Todd Phillips, che potrebbe essere presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà quindi un thriller con protagonista Joaquin Phoenix ispirato ai personaggi e alle storie conosciute dai fan dei marchi della DC.

Al centro della trama ci sarà un uomo chiamato Arthur Fleck che sogna di diventare un famoso comico e si trasforma invece in un terrificante villain.

Da It al Joker, i clown al cinema: il lato oscuro del pagliaccio

Le riprese del film si sono concluse nel dicembre 2018 e nel cast ci saranno Douglas Hodge e Dante Pereira-Olson che dovrebbero avere la parte di Alfred Pennyworth e Bruce Wayne, Brett Cullen che ha sostituito Alec Baldwin nel ruolo del padre del futuro Batman, Thomas, e Zazie Beetz che sarà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur. Tra gli interpreti anche Marc Maron che dovrebbe essere un agente che lavora per il mondo dello spettacolo, Frances Conroy nella parte della madre del protagonista e Robert De Niro in quella di un conduttore televisivo.

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.