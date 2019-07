Joker: ecco la durata ufficiale del film!

Toronto 2019 ha svelato la durata ufficiale di Joker, il film attesissimo con Joaquin Phoenix che arriverà nei cinema statunitensi a partire dal 4 ottobre, ma che dovrebbe avere la sua anteprima mondiale a Venezia.

Diretto da Todd Phillips, Joker ribadisce anche con la sua durata, in qualche modo, il suo essere diverso da un cinecomic propriamente inteso, come già anticipato più volte dal protagonista Joaquin Phoenix: durerà 122 minuti, praticamente 2 ore e poco più. Meno, quindi, anche di altri film targati DC: Wonder Woman e Gal Gadot, per esempio, ci hanno tenuti in sala per 2 ore e 29 minuti, Aquaman e Jason Momoa per 2 ore e 22 minuti, Shazam! per 2 ore e 12 minuti.

D'altronde un paio di settimane fa era stato proprio Todd Phillips, in un'intervista con Empire, a mettere in guardia un pubblico che dopo il primo trailer non riesce a contenere la curiosità: aspettatevi qualcosa che non ha molto a che fare con i fumetti perchè il film Joker non è la storia dell'acerrimo nemico di Batman, è anzitutto la storia di un uomo. "Abbiamo seguito poco i fumetti, e forse per questo molte persone si arrabbieranno. Abbiamo puntato a scrivere la nostra versione di un uomo che pian piano diventa il Joker. La nostra storia è la storia di quella persona".

Joker: il poster del film con Joaquin Phoenix

Joker, uno dei film più attesi del 2019 che debutterà negli Stati Uniti il 4 ottobre, racconterà la tragica storia di Arthur Fleck, un uomo che sogna di diventare un comico e si trasforma invece in un criminale folle. La fonte iniziale di ispirazione degli sceneggiatori sembra sia stata la graphic novel The Killing Joke, in cui il protagonista è proprio un comico fallito che perde la moglie e il cui volto viene sfigurato durante una rapina finita male. Le riprese si sono concluse nel dicembre 2018 e nel cast ci saranno Douglas Hodge e Dante Pereira-Olson che dovrebbero avere la parte di Alfred Pennyworth e Bruce Wayne, Brett Cullen che ha sostituito Alec Baldwin nel ruolo del padre del futuro Batman, Thomas, e Zazie Beetz che sarà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur. Tra gli interpreti anche Marc Maron che dovrebbe essere un agente che lavora per il mondo dello spettacolo, Frances Conroy nella parte della madre del protagonista e Robert De Niro in quella di un conduttore televisivo.

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.