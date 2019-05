John Wick 3: Parabellum scalza Avengers: Endgame dalla vetta del box office USA

L'esordio di John Wick 3: Parabellum non perdona; il film, subito primo al botteghino americano, supera Avengers: Endgame.

John Wick 3 - Parabellum: Keanu Reeves in una scena del film

John Wick 3: Parabellum scalza Avengers: Endgame dalla vetta del box office americano. Al debutto, il terzo capitolo della saga di John Wick conquista critica e pubblico e incassa 57 milioni da 3,850 sale, con una media per sala di 14.812 dollari. Il film raddoppia quasi l'apertura del precedente capitolo, John Wick - Capitolo 2, che aveva incassato 30,4 milioni al debutto (qui trovate la nostra recensione di John Wick 3: Parabellum).

Avengers: Endgame non è più primo, ma questo non gli impedisce di mietere incassi. Il cinecomic Marvel incassa altri 29,4 milioni che lo portano a un totale di 770,8 milioni in patria che gli permettono di superare un altro record, Avengers: Endgame supera Avatar al botteghino americano, diventando il secondo incasso di sempre negli USA (qui la nostra recensione di Avengers: Endgame).

Detective Pikachu scende in terza posizione e incassa altri 24 milioni per un totale domestico di 94 milioni. A livello internazionale il film raccoglie altri 53,8 milioni sfiorando i 194 milioni, per un incasso globale di 287,4 milioni. Diretto da Rob Letterman, Detective Pikachu vede nel cast le star Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Suki Waterhouse, Rita Ora e Bill Nighy. Qui potete leggere la recensione di Detective Pikachu.

In quarta posizione debutta il film per famiglie Universal Studios A Dog's Journey, che incassa 8 milioni da 3.267 sale, con una media per sala di 2.449 dollari.

Quinta la commedia MGM Attenti a quelle due, con le star Anne Hathaway e Rebel Wilson, che aggiunge altri 6 milioni per un incasso totale di 23, 1 milioni. Il film è incentrato su due abili truffatrici pronte a spillare quanti più soldi possibili ad un ricco genio del settore tecnologico, bersaglio della loro truffa.