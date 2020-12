The Batman, Joe Manganiello svela i dettagli del film di Ben Affleck "Molto cupo e doloroso"

Joe Manganiello ha svelato i dettagli della versione di The Batman che avrebbe dovuto dirigere Ben Affleck. Il progetto, tramontato con l'arrivo di Matt Reeves, sarebbe stato "davvero bello, molto molto cupo e piuttosto doloroso".

Batman v Superman: Bruce Wayne (Ben Affleck) porta dei fiori sulla tomba di famiglia

Ben Affleck aveva accettato di dirigere un film su Batman del DC Extended Universe che avrebbe dovuto prendere le mosse dagli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League . In un primo tempo l'interprete dell'Uomo Pipistrello avrebbe dovuto co-scrivere e dirigere The Batman, oltre a tornare nei panni di Bruce Wayne, ma nel 2017 ha deciso di sfilarsi dal progetto restando dapprima solo come interprete e poi cedendo il passo a una versione più giovane del personaggio, interpretata da Robert Pattinson.

A rievocare il film mai realizzato è ora Joe Manganiello, interprete del villain Slade Wilson, alias Deathstroke. Nel corso di un'intervista a Yahoo Entertainment la star ha rivelato che il progetto di Ben Affleck avrebbe avuto un forte legame con lo stile di David Fincher:

Batman v Superman: Dawn of Justice - Ben Affleck minaccia Henry Cavill

"C'erano delle somiglianze con The Game - Nessuna regola[FILM=/film/the-game_53176/]. Era una storia incredibilmente cupa in cui Deathstroke è uno squalo o un villain di un film horror che sconvolge l'esistenza di Bruce Wayne dall'interno. Uccide tutti coloro che sono vicini a Bruce e distrugge la sua vita per farlo soffrire perché sente che lui è responsabile per qualcosa che gli è accaduto".

Nello script di The Batman firmato da Affleck, Deathstroke aveva un ruolo centrale distruggendo l'esistenza e l'immagine pubblica di Bruce Wayne a Gotham City per vendicarsi. Sappiamo che il film di Matt Reeves prenderà una direzione assai diversa mostrando Bruce Wayne che muove i primi passi come giustiziere a Gotham.

Oltre a The Game, la storia di Ben Affleck si ispirava anche a Born Again, arco classico del Daredevil di Frank Miller adattato nella terza stagione della serie Marvel/Netflix:

"Era davvero fantastico, molto cupo e doloroso. Ero eccitato all'idea di recitare in quel film".