Teen Titans: la DC realizzerà un film live-action

Concludiamo la settimana con un'entusiasmante notizia sul DCU: oggi è stato confermato che i DC Studios stanno realizzando un film live-action sui Teen Titans. Hollywood Reporter conferma che Ana Nogueira è stata incaricata di scrivere la sceneggiatura. Tempo fa i capi dello studio James Gunn e Peter Safran le hanno affidato anche lo script di Supergirl: Woman of Tomorrow.

Molti di voi conosceranno la Nogueira soprattutto per aver recitato in The Vampire Diaries, The Michael J. Fox Show e The Blacklist. Tuttavia, è anche una scrittrice in erba: ha scritto la commedia di Broadway Which Way to the Stage e ha adattato il racconto dell'autrice Alice Sola Kim Mothers, Lock Up Your Daughters per la Warner Bros.

Zack Snyder e James Gunn sugli schermi in versione animata grazie a Teen Titans Go! e Harley Quinn

Il live-action

Sfortunatamente non si sa ancora nulla sui piani dei DC Studios per i Teen Titans. Milly Alcock, che è stata recentemente scritturata per il ruolo di Supergirl nel DCU, ha 23 anni e quindi probabilmente non sarà tra gli eroi che si riuniranno a questo progetto (a differenza di Titans, speriamo che siano davvero adolescenti).

La squadra, che ha debuttato nel 1964, ha una storia storica nell'Universo DC. La serie del 2003, Teen Titans, ha riunito personaggi iconici come Robin (Dick Grayson), Starfire, Cyborg, Beast Boy e Raven sotto la guida dello scrittore Marv Wolfman e dell'artista George Pérez. La serie si è concentrata sulla crescita personale ed eroica dei suoi membri, che hanno saputo bilanciare le loro vite di adolescenti con le loro responsabilità di eroi. Le storie più importanti hanno incluso battaglie contro nemici come Deathstroke, Trigon e la Confraternita del Male.

Con Damian Wayne che verrà introdotto in The Brave and the Bold come un bambino di 10 anni, è possibile che prenda il posto di Dick in questa versione della squadra.