Batgirl: Joe Manganiello ha svelato che l'eroina doveva apparire nel film con Batman e Deathstroke

Joe Manganiello ha parlato dei progetto abbandonato che lo avrebbe visto protagonista nel ruolo di Deathstroke dopo il debutto in Justice League, rivelando che nel film avrebbe dovuto entrare in scena anche Batgirl.

Il lungometraggio che doveva continuare la storia di Bruce Wayne nella versione interpretata da Ben Affleck era stato ideato per regalare ai fan lo scontro con Slade Wilson, introducendo inoltre una nuova eroina.

Joe Manganiello, intervistato da ComicBook Nation, ha spiegato: "Doveva esserci un epico scontro. Penso che Batgirl dovesse apparire per aiutare Bruce perché Deathstroke è così veloce e può anticipare i movimenti di Bruce".

L'attore ha inoltre sottolineato: "E poi c'era questa immensa battaglia a Gotham City dove Batman è completamente impaurito perché si rende conto di aver incontrato qualcuno che può sconfiggerlo e questo porta a uno scontro per le strade della città di Gotham alla fine del lungometraggio".

Il film, a lungo in fase di sviluppo, è stato poi abbandonato e Warner Bros ha preferito cambiare l'approccio alla storia di Batman dando il via libera alla produzione della nuova versione del personaggio che sarà interpretata da Robert Pattinson.