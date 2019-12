James Cameron è convinto che Avatar supererà gli incassi di Avengers: Endgame "Credo che sia una certezza"

James Cameron è sicuro che Avatar supererà gli incassi di Avengers: Endgame, con questa fiducia il regista americano prosegue la lavorazione dei suoi numerosi sequel del costoso fantasy.

James Cameron e Sam Worthington sul set di Avatar

A quanto pare la tabella di marcia è stata rispettata, James Cameron ha annunciato di essere impegnato nel quarto sequel di Avatar. Nel frattempo il regista ha accettato con sportività il sorpasso negli incassi da parte di Avengers: Endgame, divenuto il primo incasso di tutti i tempi, congratulandosi con Marvel. Questo non significa che si sia arreso, come dimostra una sua recente intervista in cui si dichiara certo che Avatar tornerà in vetta agli incassi sulla scia della preparazione per l'arrivo di Avatar 2 al cinema:

"Credo che sia una certezza, ma diamo ad Avengers: Endgame il suo momento e celebriamo il fatto che le persone stiano andando al cinema".

James Cameron ammette di essersi davvero divertito a vedere al cinema l'epica saga di supereroi Marvel, ma questo non significa che non accarezzi l'idea di tornare re del mondo negli incassi:

"Non voglio sembrare presuntuoso dopo essermi congratulato con Marvel. Ma ci hanno battuto di poco. Ho fatto i calcoli nella mia testa mentre guidavo stamattina. one quarter of a percent. I did the math in my head while driving in this morning. Penso che i contabili lo chiamino un errore di arrotondamento."

Le date di uscita dei sequel di Avatar dovrebbero essere le seguenti: Avatar 2 arriverà il 17 dicembre 2021, Avatar 3 il 22 dicembre 2023, Avatar 4 il 19 dicembre 2025 e Avatar 5 il 17 dicembre 2027.