James Cameron celebra Zoe Saldana: "La famiglia di Avatar sapeva che sei una performer di prima classe"

Il creatore e regista del franchise ha elogiato la star per l'Oscar vinto come miglior attrice non protagonista.

Alla sua prima nomination in carriera, Zoe Saldana ha conquistato il premio Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nel musical di Jacques Audiard Emilia Pérez.

Tra i molteplici elogi ricevuti, spicca quello di James Cameron, regista di Avatar, franchise nel quale Saldana recita nei panni di Neytiri, una cacciatrice Na'vi.

Le parole al miele di James Cameron per Zoe Saldana

"Sono stato felicissimo di vedere Zoe riconosciuta come l'attrice di livello mondiale che, nella famiglia di Avatar, abbiamo sempre saputo fosse. Il suo discorso di accettazione è stato un nobile promemoria di ciò che le famiglie immigrate portano agli Stati Uniti e a Hollywood" ha dichiarato Cameron.

Zoe Saldana in una scena di Emilia Pérez

Il regista si riferisce alle parole dell'attrice sulle sue origini dominicane e portoricane. Saldana si è definita, con orgoglio una 'fiera figlia di genitori immigrati' e ha ricordato di essere la prima americana di origini dominicane a vincere un Oscar.

Il discorso di Zoe Saldana agli Oscar 2025

La star di Emilia Pérez è convinta:"So che non sarò l'ultima. Almeno, lo spero. Il fatto che io stia ricevendo un premio per un ruolo in cui ho potuto cantare e parlare in spagnolo... Mia nonna, se fosse qui, sarebbe così felice. Questo è per lei".

Zoe Saldana ha recitato in Avatar, uscito nel 2009, e nel sequel Avatar - La via dell'acqua del 2022. Attualmente, è in fase di post-produzione il terzo film.

Primo piano di Zoe Saldana in Avatar

Saldana ha ricordato alla stampa che James Cameron è stato uno dei primi a contattarla:"Ero seduta tra il pubblico e ho ricevuto un messaggio da James Cameron, che in questo momento si trova da qualche parte in Nuova Zelanda a montare Avatar: Fire and Ash. Dopo tutti questi anni, continua a credere in me. Questo alimenta il mio desiderio di continuare a crescere come artista".