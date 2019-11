Avatar 2: l'annuncio della fine delle riprese con la foto della Sea Dragon sul set!

Su Avatar 2 da tempo non si hanno notizie. Oggi però qualcosa si è mosso: sul profilo Twitter del sequel del film è stata annunciata la fine delle riprese ed è comparsa la foto di una grande imbarcazione, la Sea Dragon, che dovrebbe avere un ruolo chiave nelle prossime avventure in quel di Pandora. C'è da dire che da quando la Fox è passata in mano alla Disney, i tempi di produzione si siano notevolmente dilatati e fino ad ora, a livello pubblicitario, è comparso ben poco. A questo poi aggiungiamo lo slittamento dell'uscita, prevista per quest'anno e poi slittata per il 2021.

James Cameron non è uno che resta con le mani in mano, questo è poco ma sicuro, e lo sviluppo a rilento di Avatar 2 sembra non creargli, apparentemente, grossi problemi. Il fatto poi che la storia debba svolgersi in parte sotto l'acqua indica che ci sarà una post produzione piuttosto elaborata. La foto rilasciata su Twitter lascia intravedere il gigantismo che ha sempre contraddistinto il cinema del regista di Titanic. Bigger than life come si suol dire. "Tutti a casa! Na'vi. È il nostro ultimo giorno di riprese e festeggiamo facendovi dare una sbirciatina. - così si legge nel post - Date un'occhiata a questa foto della sezione del ponte di poppa della Sea Dragon, una gigantesca nave madre che trasporta una serie di altre imbarcazioni di navigazione d'altura che vedrete nei sequel".

That's a wrap, Na'vi Nation! 💙



It's our last day of live-action filming in 2019, and we're celebrating with a sneak peek. 👀



Check out this photo of the aft well deck section of the Sea Dragon, a massive mothership that carries an array of other sea-going craft in the sequels. pic.twitter.com/AXgAve6aTG — Avatar (@officialavatar) November 29, 2019

La cosa ovviamente ha stuzzicato la curiosità dei fan che hanno chiesto quindi se a breve possa uscire un trailer o almeno un piccolo teaser, ma per il momento è stato risposto di no. "Sfortunatamente non arriverà nulla così presto, scusateci. Ma abbiamo molte cose da mostrarvi prima di allora, tra le quali un gioco per cellulare che arriverà nel 2020!". Nel frattempo comunque la post produzione è partita da un po', come aveva riferito il produttore John Landau a Cinebook: "Abbiamo completato l'acquisizione in motion capture con Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Cliff Curtis e Sigourney Weaver più un grande gruppo di bambini piccoli. Jim Cameron ha scritto negli script tutte le cose che la gente si aspetterebbe da un sequel di Avatar. Una storia che si completa, un viaggio emotivo in un mondo mai visto".

Avatar 2: il cast e la troupe del sequel

Scritto e diretto da James Cameron, Avatar 2 vede il ritorno di Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Giovanni Ribisi e le new entry Kate Winslet, Oona Chaplin, Vin Diesel, Michelle Yeoh e David Thewlis. L'uscita del film è prevista per il 17 dicembre 2021.