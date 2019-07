Avengers: Endgame supera Avatar: James Cameron si congratula con Marvel

Avengers: Endgame alla fine è riuscito a superare Avatar e James Cameron non ha potuto esimersi dal farlo: il regista, e a questo punto ex, detentore del primato mondiale di incassi cinematografici, ha postato su Twitter le sue congratulazioni alla Marvel.

Da dieci anni Avatar deteneva solidamente il record come film dal maggior incasso di tutti i tempi ma Avengers: Endgame è riuscito nell'impresa di superare il precedente record, come è stato annunciato dal boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, durante il San Diego Comic-Con 2019. Il cinecomic Marvel ha totalizzato ufficialmente 2,789.2 miliardi: mancano ancora 500,000 dollari per superare i 2,789.7 di Avatar, ma il gap sarà riempito tra sabato e domenica, quando gli incassi del weekend al boxoffice saranno ufficializzati, ed è diventato il maggiore incasso di sempre al botteghino. Per James Cameron, dunque, non c'è stato altro da fare che accettare la "sconfitta" e congratularsi con il nuovo vincitore.

Ritwittando l'immagine già condivisa dall'account ufficiale di Avatar, James Cameron si è complimentato condividendo un disegno originale che ritrae Iron Man circondato da alcune delle creature viste su Pandora. Il testo invece recita: "Nel Ngati Kameie - Ti vedo, Marvel. Congratulazioni ad Avengers: Endgame che è il nuovo re del box office. Jim Cameron", con tag doveroso ai Marvel Studios. E non si tratta certo della prima volta: già a maggio Cameron aveva postato un messaggio di complimenti a Kevin Feige, ai Fratelli Russo e a chiunque avesse lavorato a quell'Avengers: Endgame che lui stesso aveva definito il vero iceberg contro cui si era infranto anche il record di Titanic, ora terzo nella speciale classifica dei film con la strada lastricata d'oro.