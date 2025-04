James Cameron vuole usare l'IA per "ridurre i costi delle riprese senza licenziare metà della troupe"

James Cameron è di recente entrato nel consiglio di amministrazione di Stability AI, e ha fornito alcune idee su come snellire il processo di realizzazione dei film.

Il regista ha spiegato il motivo che l'ha spinto a passare da una posizione anti-IA alla collaborazione con i media visivi e cosa deve accadere, dal suo punto di vista, se vogliamo continuare a vedere i blockbuster.

Le idee sull'IA di James Cameron

Al podcast Boz to the Future, il regista ha spiegato:"L'obiettivo era comprendere questo ambito, capire cosa passa nella testa degli sviluppatori. Cosa stanno cercando di ottenere? Qual è il loro ciclo di sviluppo? Quante risorse servono per creare un nuovo modello costruito su misura per una funzione specifica? Il mio obiettivo era cercare di integrarlo nel flusso di lavoro degli effetti visivi".

James Cameron sul set di Titanic con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio

Cameron avverte:"Non è solo una questione ipotetica. Se vogliamo continuare a vedere il tipo di film che ho sempre amato, che mi piace realizzare e che vado a vedere, come Dune, Dune: Parte Due o uno dei miei film pieni di effetti speciali e CGI, dobbiamo trovare un modo per dimezzarne i costi".

Nessun licenziamento ma più velocità con l'IA per James Cameron

Un maggior utilizzo dell'IA non significa meno manodopera, secondo James Cameron:"Non si tratta di licenziare metà dello staff degli effetti visivi. Si tratta di raddoppiare la velocità di realizzazione di una determinata scena, così che il ritmo sia più rapido, il ciclo produttivo più veloce, e gli artisti possano passare ad altri progetti interessanti e poi ad altri ancora, capito? Questa è un po' la mia visione".

In passato, James Cameron aveva un'opinione contraria sull'intelligenza artificiale, e fece un riferimento sul suo cult Terminator:"Vi avevo avvertiti nel 1984 ma non mi avete ascoltato. La militarizzazione dell'IA è il pericolo più grande".