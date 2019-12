Avatar, James Cameron: "Il quarto film è già in lavorazione"

In un'intervista per i 10 anni del campione di incassi Avatar, James Cameron ha confermato che i sequel procedono come da previsioni e che il quarto film è in lavorazione.

Avatar compie 10 anni e James Cameron ha trovato il modo di festeggiare, annunciando che il quarto film della saga è entrato in lavorazione. Chi temeva, quindi, che i piani del regista non si sarebbero mai realizzati, sbaglia, perchè lui stesso ha confermato, in un'intervista con Variety, che tutto va secondo la tabella di marcia.

Quello che sarebbe stato solo il primo capitolo di una lunga storia arrivava nelle sale USA proprio il 18 dicembre del 2009, trasformandosi, settimane dopo, nel film dal maggiore incasso nella storia del cinema (superato, 10 anni dopo, da Avengers: Endgame).

Dopo quel primo Avatar, ora il suo regista, James Cameron ha in cantiere ben quattro sequel, il primo dei quali doveva arrivare già nel 2014, ma è stato via via posticipato fino a quella che dovrebbe essere la data definitiva del dicembre 2021. La stessa sorte, però, non dovrebbe toccare agli altri film, almeno stando a quello che Cameron ha dichiarato a Variety: "Dal 2013 ad oggi abbiamo progettato l'intero universo dei prossimi quattro film. Li abbiamo scritti e ora le sceneggiature sono finite. Abbiamo fatto i casting e abbiamo realizzato le performance in motion capture per il film 2, il 3 e buona parte del 4. Con le riprese in live-action abbiamo praticamente finito. In primavera passerò ancora un paio di mesi in Nuova Zelanda, quindi direi che stiamo rispettando le nostre tabelle di marcia".

Il più grande aggiornamento che James Cameron ha fornito sul proprio lavoro ai sequel di Avatar, però, riguarda l'inizio della lavorazione del quarto film. Il che va in parte a smentire quanto aveva dichiarato lui stesso, nel 2017, sulle pagine di Vanity Fair: "Ammettiamolo, se Avatar 2 e 3 non dovessero fare abbastanza soldi non ci saranno nè un Avatar 4 ne un Avatar 5". Se, però, Avatar 4 è ben avviato in termini di produzione, questo vuol dire che intorno agli altri film della saga c'è davvero grande ottimismo. Le date di uscita per il sequel dovrebbero essere le seguenti: Avatar 2 il 17 dicembre 2021, Avatar 3 il 22 dicembre 2023, Avatar 4 il 19 dicembre 2025, Avatar 5 il 17 dicembre 2027.