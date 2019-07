It: Capitolo 2, ecco la durata ufficiale del film

It: Capitolo 2, svelata la durata ufficiale del film: durerà 165 minuti, variazione importante rispetto alle quattro ore originarie.

"Un film è molto differente quando si scrive la sceneggiatura e si costruisce la storia rispetto a quello che è il prodotto finale. Al principio, quando stai scrivendo e costruendo i ritmi della storia, tutto quello che hai inserito sembra essenziale. Tuttavia, quando hai finito il film e dura quattro ore, ti rendi conto che una parte degli eventi e alcuni ritmi posso essere eliminati senza modificare l'essenza della storia", ha dichiarato Andy Muschietti. Lo stesso regista di It: Capitolo 2, ha proseguito commentando il risultato finale della sua opera: "Non è possibile distribuire un film di quattro ore perché le persone inizieranno a sentirsi a disagio, non importa quello che vedono, ma abbiamo finito per avere un film di 2 ore e 45 minuti e il ritmo è molto buono. Tra quelli che hanno visto la pellicola, nessuno si è lamentato".

E' scontato che le scene escluse dal montaggio di 165 minuti non verranno mostrate nella versione che uscirà in sala. Sulla questione però è voluta intervenire la produttrice Barbara Muschietti: "Faremo uscire la versione con tagli del regista perchè questa volta ne vale la pena. Abbiamo delle scene incredibili che non sono state incluse nel film. A volte devi fare delle scelte e alcune cose possono non essere inserite nella versione definitiva ma sono sicuramente degne di essere viste in un secondo momento".

Il film, firmato da Andy Muschietti, vede protagonisti il Club dei Perdenti, questa volta adulti, fare ritorno a Derry per provare a sconfiggere definitivamente Pennywise, creature che appare ciclicamente per uccidere i bambini. Il cast vede la partecipazione di James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa, che interpreteranno i ragazzi del Club dei Perdenti, e Bill Skarsgard, nei panni di Pennywise. It: Capitolo 2 uscirà nelle sale italiane il 5 settembre, mentre in quelle statunitensi il 6 settembre.