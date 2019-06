It: Capitolo 2 avrà uno spinoff? Ecco la risposta dello sceneggiatore

Lo sceneggiatore di It: Capitolo 2 Gary Dauberman parlato dell'ipotesi di uno spinoff del film ispirato al romanzo culto di Stephen King.

It: Capitolo 2, una delle prime immagini del sequel

Nell'adattamento di Andres Muschietti, It è stato diviso in due parti per rendere giustizia al mastodontico romanzo di Stephen King che racconta la lotta tra il Club dei Perdenti e il clown Pennywise, fonte di ogni male. It: Capitolo 2, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, arriverà nelle sale il 5 settembre concludendo la storia.

Gary Dauberman non esclude la possibilità di uno spinoff, ma solo se la storia da narrare permetterà di restare fedeli al materiale di partenza:

"Sono sicuro che siano tutti interessati ad andare avanti. Ma voglio essere rispettoso del materiale di partenza. Non c'è nessuno che dice 'Dai, facciamolo e raccontiamo la storia di ciò che accadeva a Derry quando è stata fondata o cose del genere'."

IT capitolo 2: quello che sappiamo sul sequel del film tratto da Stephen King

Come già visto nel primo trailer di It: Capitolo 2, il tempo è passato per i membri del Club dei Perdenti, che si ritrovano, 27 anni dopo quell'esperienza indimenticabile alla corte di Pennywise, ancora a Derry. Il film ci mostrerà Bill Denbrough (James McAvoy), Beverly (Jessica Chastain), Mike (Isaiah Mustafa), Ben (Jay Ryan), Ritchie (Bill Hader), Eddie (James Ransone) e Stan (Andy Bean) parecchio cresciuti rispetto a come li ricordavamo, ma ci sarà anche la possibilità di rivedere i volti dei piccoli protagonisti del capitolo precedente in flash-back, a giudicare dalla clip, più simili ad allucinazioni. A rimanere identico, oggi come allora, è naturalmente lui, il terrificante pagliaccio Pennywise, ancora interpretato da Bill Skarsgård.