It: Capitolo 2, trailer del sequel del film tratto da Stephen King

Il trailer di It: Capitolo 2, seconda parte dell'adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King, è stato finalmente rilasciato dopo una lunga attesa e oggi possiamo vedere le prime immagini del nuovo film.

L'atteso It: Capitolo due è ambientato 27 anni dopo quanto accaduto nel primo film, arrivato nelle sale nel 2017. I membri del Club dei Perdenti sono cresciuti e hanno intrapreso strade diverse. Qualcosa, però, li spingerà a tornare nella cittadina di Derry, nel Maine: la minaccia del terribile pagliaccio Pennywise si è risvegliata, così toccherà a loro ancora una volta provare a sconfiggerlo, questa volta per sempre.

Ecco il trailer di It: Capitolo 2

Come possiamo vedere nel video, il passato sembra tornare a galla con i suoi ricordi più dolci quando Beverly Marsh torna a Derry, 27 anni dopo. Ritrova la sua vecchia casa, quella vecchia cartolina che era stata, in qualche modo, l'inizio di un'avventura. E trova anche una nuova abitante, premurosa abitante nella vecchia dimora, che la accoglie con tè, biscotti e convenevoli da vecchia amica. Quello che Bel non capisce subito è che si tratta, in effetti, di una vecchia conoscenza che in men che non si dica riprende le sue terribili "abitudini" e il suo terrificante aspetto. Così, 27 anni dopo, tutto il club dei Perdenti è ancora lì, per sconfiggere il male che si annida ancora nel nascosto, terribile mondo di Pennywise

It: Capitolo 2, Stephen King ha già visto il film: ecco che ne pensa!

Le informazioni sul nuovo film dedicato alla terrificante creatura di Stephen King al momento non sono molte (abbiamo raccolto qui tutto quello che sappiamo su It: Capitolo 2). Tra le cose sicure c'è, naturalmente, il cast che vedrà James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa nel ruolo dei membri del Club dei perdenti ormai adulti. Bill Skarsgård, invece, riprenderà la parte di Pennywise. Tra gli interpreti ci sono anche Xavier Dolan e Will Beinbrink.

It: Chapter Two arriverà nelle sale italiane il 15 settembre 2019.