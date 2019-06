It: Capitolo 2 al San Diego Comic-Con, Warner Bros non presenterà i suoi cinecomic!

It: Capitolo 2 sarà presentato al San Diego Comic-Con, mentre Warner Bros. ha deciso di non partecipare a questa edizione dell'evento.

Il San Diego Comic-Con potrà contare sulla presenza del cast di It 2, mentre Warner Bros non sarà presente all'atteso evento in programma dal 18 al 21 luglio.

La decisione dello studio, confermata anche dalla regista Patty Jenkins e dalla star di Wonder Woman Gal Gadot, ha preso un po' alla sprovvista i fan dei cinecomic tratti dai fumetti della DC.

Gli appassionati del genere si aspettavano infatti uno o più panel in programma al San Diego Comic-Con per promuovere i cinecomic targati Warner Bros. in arrivo nelle sale nel 2019 e nel 2020: Joker di Todd Phillips, il progetto al femminile Birds of Prey e Wonder Woman 1984.

Il regista Andres Muschietti ha invece annunciato che il suo It: Capitolo 2 sarà protagonista dell'evento ScareDiego in programma domenica 17 luglio. Alla convention parteciperà il cast dell'atteso film tratto dal romanzo di Stephen King e i presenti potranno vedere del materiale inedito dell'horror in arrivo nelle sale americane il 6 settembre.

Tra i nuovi arrivi nel cast, con il ruolo dei membri del Club dei Perdenti diventati adulti, ci sono James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa.

