It: Capitolo 2 ancora primo al box office USA, ottimo debutto per Hustlers

It: Capitolo 2 mantiene la vetta del box office USA per la seconda settimana consecutiva. Il sequel diretto da Andy Muschietti targato Warner Bros., che racconta l'ultimo capitolo della lotta del Club dei Perdenti contro il temibile Pennywise, incassa altri 62 milioni di dollari arrivando a superare i 153 milioni. Se si sommano gli incassi globali, la pellicola horror veleggia oltre i 323,3 milioni. Qui trovate la nostra recensione di It: Capitolo 2.

Sorprendente debutto per Hustler, film di Lorene Scafaria incentrato su un gruppo di spogliarelliste che mettono in piedi una truffa contro i loro clienti per superare la crisi economica. A capeggiare le sensuali stripper troviamo Jennifer Lopez in una performance che potrebbe fruttargli la prima nomination all'Oscar, almeno secondo i rumor della stampa americana.

Terza posizione per Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, nuovo capitolo della saga action con Gerard Butler che aggiunge 4,4 milioni al suo incasso arrivando a un totale di 60 milioni negli USA, e di 94, 5 milioni globali (qui la nostra recensione di Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen).

Scivola in quarta posizione la commedia Good Boys - Quei cattivi ragazzi, con protagonista Jacob Tremblay, che ha già incassato oltre 73,3 milioni di dollari a fronte di un budget di 20 con la sua storia di un gruppo di giovanissimi che decidono di saltare la scuola.

Continua anche il periodo positivo de Il Re Leone, diventato in Italia il miglior incasso dell'anno battendo Avengers: Endgame, che aggiunge altri 3,5 milioni ai propri incassi, per un totale di 533,9 milioni negli USA e confermando il proprio record di settimo miglior incasso di sempre.