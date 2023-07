Indiana Jones e il Quadrante del Destino funziona ancora al box office italiano, superati i 2,3 milioni

Il pubblico italiano è affezionato a Harrison Ford e al suo archeologo scavezzacollo e lo dimostra recandosi in massa al cinema per vedere Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che segna un solido debutto da 2,3 milioni di euro in 500 sale e oltre 261.000 presenze (dati Cinetel). Vuoi per la spettacolarità della nuova pellicola diretta da James Mangold, vuoi per la ricchezza del cast, che vanta le presenze di Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen e Antonio Banderas, vuoi per la mitologia di Indiana Jones che ci accompagna da oltre quarant'anni, il pubblico italiano non ha tradito Indy e ha sfidato la calura per godersi la nuova avventura che lo vede contrapposto ancora una volta ai nazisti per la conquista di un misterioso manufatto.

In seconda posizione scende Elemental, che marcia spedito incassando 1,1 milioni che lo portano a un lauto totale di 3,4 milioni in due settimane. Il nuovo film d'animazione Disney/Pixar ruota attorno al rapporto tra due elementi apparentemente opposti, fuoco e acqua, come rivela la nostra recensione di Elemental.

Fa fatica The Flash, i cui incassi crollano a soli 233.000 euro per un totale di 2,4 milioni. Come rivela la nostra recensione di The Flash, il film vede Barry Allen scombinare la linea temporale della sua dimensione per tentare di prevenire l'omicidio della madre.

A cinque settimane dall'uscita, Spider-Man: Across the Spider-Verse scende in quarta posizione e incassa altri 207.000 euro che gli permettono di superare i 6,1 milioni complessivi domestici e il traguardo dei 600 milioni a livello globale. Qui trovate la nostra recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse.

Al quinto posto scende Fidanzata in Affitto, scatenata commedia vietata ai minori interpretata dalla star Jennifer Lawrence. Il film scollacciato e irriverente, diretto da Gene Stupnitsky, si ferma a 180.000 euro, approdando a un totale di soli 565.000 euro. Qui trovate la recensione di Fidanzata in Affitto, che vede Jennifer Lawrence nei panni di una giovane donna incapace di tenersi un lavoro o un uomo ingaggiata da una ricca coppia per favorire il risveglio sessuale dell'imbranato figlio prima della sua partenza per il college.